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18 марта, 13:26

«Стремление ослабить»: Путин раскрыл цель западных санкций

Путин: Запад пытается санкциями ослабить экономические возможности России

У противников России всегда будет стремление снизить её экономические и технологические потенциалы. Они пытаются сделать это с помощью санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент – о санкциях в отношении российских компаний и граждан/ Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на Россию. Какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить её экономические и технологические возможности. Санкции, ограничения — это реальность нового этапа развития, в который вошёл весь мир, вся мировая экономика», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что всем стало очевидно, чего стоят высокие суды в Европе, западные юрисдикции, куда многие стремились, чтобы там спрятаться. По его словам, когда «покровы спали», выяснилось, что все побежали туда, чтобы «прикопать что-то по-тихому».

Путин считает, что санкции простимулировали развитие бизнеса и науки
Путин считает, что санкции простимулировали развитие бизнеса и науки

Ранее Путин заявил, что Запад ввёл в отношении России более чем 28 тысяч санкций. По его словам, это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции.

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Life.ru

Александра Мышляева
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