«Стремление ослабить»: Путин раскрыл цель западных санкций

У противников России всегда будет стремление снизить её экономические и технологические потенциалы. Они пытаются сделать это с помощью санкций. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент – о санкциях в отношении российских компаний и граждан/ Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на Россию. Какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить её экономические и технологические возможности. Санкции, ограничения — это реальность нового этапа развития, в который вошёл весь мир, вся мировая экономика», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что всем стало очевидно, чего стоят высокие суды в Европе, западные юрисдикции, куда многие стремились, чтобы там спрятаться. По его словам, когда «покровы спали», выяснилось, что все побежали туда, чтобы «прикопать что-то по-тихому».