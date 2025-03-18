«Ценные вещи не похищены»: Следователи распутывают загадочное убийство двух женщин под Ростовом
Из дома в Тацинской под Ростовом, где убили двух женщин, не похитили ценные вещи
Следователи работают на месте убийства двух женщин в станице Тацинской Ростовской области. Обложка © Telegram / Ростовский Следком
Никаких ценных вещей не было похищено из дома в станице Тацинской Ростовской области, где обнаружили тела двух женщин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Известно, что в доме никаких ценных вещей похищено не было», — приводит сообщение РИА «Новости».
Жертва преступления стали хозяйка дома, имевшая проблемы со зрением, и её сиделка. Причастные к двойному убийству и их мотивы устанавливаются.
16 марта в Тацинской нашли тела 64-летней хозяйки дома и её 65-летней сиделки. На теле одной из них обнаружили колото-резаные раны, у второй была черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Назначены необходимые экспертизы.
Ранее в Волжском Волгоградской области задержали астраханца, совершившего двойное убийство. По словам подозреваемого, причиной расправы стал бытовой конфликт во время застолья.