«Ценные вещи не похищены»: Следователи распутывают загадочное убийство двух женщин под Ростовом

Никаких ценных вещей не было похищено из дома в станице Тацинской Ростовской области, где обнаружили тела двух женщин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Известно, что в доме никаких ценных вещей похищено не было», — приводит сообщение РИА «Новости».

Жертва преступления стали хозяйка дома, имевшая проблемы со зрением, и её сиделка. Причастные к двойному убийству и их мотивы устанавливаются.

16 марта в Тацинской нашли тела 64-летней хозяйки дома и её 65-летней сиделки. На теле одной из них обнаружили колото-резаные раны, у второй была черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Назначены необходимые экспертизы.