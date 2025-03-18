В Европарламенте зреет бунт из-за ассортимента блюд в местной столовой

Евродепутаты выразили недовольство по поводу отсутствия блюд восточноевропейской кухни в столовых Европейского парламента, сообщает Politico. Анонимный помощник словацкого депутата, поделившись своим мнением с изданием, отметил, что однообразие меню может «способствовать росту антиевропейских настроений».

В статье под заголовком «Восстание в столовых» говорится, что помощник депутата из Словакии отправил «эмоциональное письмо» более чем 2000 коллег в понедельник. Он подчеркнул, что нехватка восточноевропейских блюд заставляет граждан этих стран ощущать себя «пассажирами второго класса» в рамках ЕС.

«Что еще хуже, популисты могут использовать эту ситуацию для распространения идеи кулинарного «западного империализма», что может усилить антиевропейские настроения», — добавил автор письма.

Один из чешских депутатов уже поддержал коллегу со словами: «Спасибо, что подняли этот важный вопрос».