«Яркая победа»: Путин поздравил российских боксёрш, взявших золото на ЧМ в Сербии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Елену Гапешину, Нуне Асатрян, Анастасию Шамонову и Салтанат Меденову с победой на чемпионате мира по боксу среди женщин, который состоялся в городе Ниш в Сербии. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

«Уважаемые Нуне Григоровна, Елена Васильевна, Анастасия Владимировна, Салтанат Сериковна! Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на чемпионате мира Международной ассоциации бокса среди женщин», — указано в тексте поздравления.

Путин добавил, что спортсменки на пути к золоту этого престижного турнира показали настоящий талант и мастерство. Они заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, истинным чемпионским настроем, силой характера и воли, отметил глава государства. Путин выразил уверенность, что общекомандный триумф сборной РФ вдохновит спортсменок на новые успехи в жизни и карьере. Президент пожелал россиянкам крепкого здоровья, благополучия и удачи.