Сборная России победила в общекомандном зачёте женского чемпионата мира по боксу

Сборная России одержала убедительную победу в общекомандном зачёте женского чемпионата мира по боксу, который проходил в Нише (Сербия). Российские спортсменки завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые награды принесли России Нуне Асатрян (весовая категория до 60 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Салтанат Меденова (до 81 кг). Серебро завоевала Юлия Чумгалакова (до 48 кг), а бронзовыми призёрами стали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).