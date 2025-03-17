Сборная России победила в общекомандном зачёте женского чемпионата мира по боксу
Сборная России победила в общекомандном зачёте женского чемпионата мира по боксу. Обложка © rusboxing.ru
Сборная России одержала убедительную победу в общекомандном зачёте женского чемпионата мира по боксу, который проходил в Нише (Сербия). Российские спортсменки завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Золотые награды принесли России Нуне Асатрян (весовая категория до 60 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Салтанат Меденова (до 81 кг). Серебро завоевала Юлия Чумгалакова (до 48 кг), а бронзовыми призёрами стали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).
Команда Казахстана заняла второе место с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Третье место досталось сборной Турции, которая завоевала одно золото, три серебра и две бронзы.
Ранее были названы соперники сборной России по футболу в 2025 году. 19 марта наши парни сыграют с командой Гренады, а 25-го числа примут Замбию. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.