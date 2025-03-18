Силуанов подсказал бизнесу неожиданный лайфхак против утечки кадров

Министр финансов РФ Антон Силуанов порекомендовал руководителям компаний не заниматься бесконечным повышением зарплат, а вместо этого подключать работников к программе долгосрочных сбережений (ПДС). О способе остановить утечку кадров чиновник рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продукта — долгосрочной программы сбережений — это будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счёте возвращались в ваш бизнес», — объяснил Силуанов.

Он подчеркнул, что участие организации в программе сделает её более интересной для потенциальных сотрудников, а значит, поможет разобраться с кадровым дефицитом. Министр отметил, что вложенные в ПДС средства вернутся в бизнес при помощи инвестиций пенсионных фондов.