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18 марта, 15:01

Силуанов подсказал бизнесу неожиданный лайфхак против утечки кадров

Силуанов призвал руководителей фирм использовать ПДС вместо повышения зарплат

Министр финансов РФ Антон Силуанов порекомендовал руководителям компаний не заниматься бесконечным повышением зарплат, а вместо этого подключать работников к программе долгосрочных сбережений (ПДС). О способе остановить утечку кадров чиновник рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Последнее время мы часто принимали решения о повышении зарплат, но это тоже инфляционный инструмент, этот инструмент влияет на размер вашей прибыли. А использование нового продуктадолгосрочной программы сбереженийэто будет важно и для ваших работников, это будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счёте возвращались в ваш бизнес», — объяснил Силуанов.

Он подчеркнул, что участие организации в программе сделает её более интересной для потенциальных сотрудников, а значит, поможет разобраться с кадровым дефицитом. Министр отметил, что вложенные в ПДС средства вернутся в бизнес при помощи инвестиций пенсионных фондов.

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Напомним, программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это сберегательный денежный инструмент для россиян. Проект стартовал в 2024 году. Средства участников застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. По словам президента РФ Владимира Путина, программа уже привлекла 145 миллиардов рублей от более 2,1 миллиона вкладчиков.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми
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