В столице Сомали взорвали кортеж президента

В столице Сомали прогремел взрыв рядом с президентским дворцом, в результате чего несколько человек получили ранения. Лидер Хасан Шейх Махмуд выезжал из Могадишо на встречу с военными, он остался невредим, сообщает издание Somali Guardian.

Силы безопасности немедленно оцепили место взрыва. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Исламистская группировка «Аш-Шабаб»* взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что их бойцы атаковали кортеж.

«Президент в военной форме и с пистолетом летит на вертолёте на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии. Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством», – следует из публикации издания в соцсети X.

Ранее Life.ru рассказывал, что в январе 2024 года боевики «Аш-шабаб»*, захватили вертолёт ООН и убили одного из пассажиров. Другие люди были взяты в заложники. Организация полностью взяла на себя ответственность за это нападение. Всего на борту находилось семь человек, двое из которых смогли сбежать с оружием. Вертолёт ООН перевозил медикаменты и на тот момент держал курс из города Беледуэйне, расположенного в центральной части африканской страны, в город Висил.