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18 марта, 15:33

В столице Сомали взорвали кортеж президента

Боевики «Аш-Шабаб»* атаковали кортеж президента Сомали Хасана Шейх Махмуда

Группировка «Аш-Шабаб» взорвала кортеж президента Хасана Шейх Махмуда. Обложка © Х / Qarrandoon

Группировка «Аш-Шабаб» взорвала кортеж президента Хасана Шейх Махмуда. Обложка © Х / Qarrandoon

В столице Сомали прогремел взрыв рядом с президентским дворцом, в результате чего несколько человек получили ранения. Лидер Хасан Шейх Махмуд выезжал из Могадишо на встречу с военными, он остался невредим, сообщает издание Somali Guardian.

Силы безопасности немедленно оцепили место взрыва. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Исламистская группировка «Аш-Шабаб»* взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что их бойцы атаковали кортеж.

«Президент в военной форме и с пистолетом летит на вертолёте на линии фронта, чтобы поднять боевой дух армии. Это произошло вскоре после того, как его кортеж подвергся нападению со взрывным устройством», следует из публикации издания в соцсети X.

Десятки человек погибли в Могадишо после подрыва террориста-смертника
Десятки человек погибли в Могадишо после подрыва террориста-смертника

Ранее Life.ru рассказывал, что в январе 2024 года боевики «Аш-шабаб»*, захватили вертолёт ООН и убили одного из пассажиров. Другие люди были взяты в заложники. Организация полностью взяла на себя ответственность за это нападение. Всего на борту находилось семь человек, двое из которых смогли сбежать с оружием. Вертолёт ООН перевозил медикаменты и на тот момент держал курс из города Беледуэйне, расположенного в центральной части африканской страны, в город Висил.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению суда.

Наталья Афонина
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