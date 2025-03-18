«Сердце наполняется гордостью»: В Госдуме поздравили крымчан с Днём воссоединения с Россией
Депутат Шеремет: В День воссоединения Крыма с РФ сердце наполняется гордостью
Депутат Госдумы Михаил Шеремет поздравил крымчан с Днём воссоединения полуострова с Россией. Знаменательное событие произошло ровно 11 лет назад, 18 марта 2014 года.
Депутат ГД Шеремет поздравил крымчан с Днём воссоединения с Россией. Видео © Life.ru
«Дорогие друзья, 11 лет назад произошло важное историческое и справедливое событие — Крым вернулся домой, в состав Российской Федерации. Это решение было принято на всенародном референдуме жителей полуострова и получило название «Крымская весна». Оно стало символом национального единения для жителей нашего полуострова и всей нашей необъятной России», — сказал Шеремет в разговоре с Life.ru.
Парламентарий отметил, что в этот праздничный день сердца каждого из нас наполняются гордостью и вдохновением на новые свершения и победы во имя России. Этот день напоминает нам о нашей несокрушимой святости и единстве. Шеремет пожелал, чтобы согласие и процветание всегда пребывали в каждом доме нашей необъятной и многонациональной Родины.
Напомним, 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым, суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона. День воссоединения Крыма с Россией празднуется ежегодно 18 марта. В прошлом году Россия с размахом отметила 10-летие Крымской весны.
ТАСС / Сергей Мальгавко