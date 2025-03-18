«Сердце наполняется гордостью»: В Госдуме поздравили крымчан с Днём воссоединения с Россией

Депутат Госдумы Михаил Шеремет поздравил крымчан с Днём воссоединения полуострова с Россией. Знаменательное событие произошло ровно 11 лет назад, 18 марта 2014 года.

Депутат ГД Шеремет поздравил крымчан с Днём воссоединения с Россией. Видео © Life.ru

«Дорогие друзья, 11 лет назад произошло важное историческое и справедливое событие — Крым вернулся домой, в состав Российской Федерации. Это решение было принято на всенародном референдуме жителей полуострова и получило название «Крымская весна». Оно стало символом национального единения для жителей нашего полуострова и всей нашей необъятной России», — сказал Шеремет в разговоре с Life.ru.

Парламентарий отметил, что в этот праздничный день сердца каждого из нас наполняются гордостью и вдохновением на новые свершения и победы во имя России. Этот день напоминает нам о нашей несокрушимой святости и единстве. Шеремет пожелал, чтобы согласие и процветание всегда пребывали в каждом доме нашей необъятной и многонациональной Родины.