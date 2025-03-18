В Афинах нашли мёртвым русского студента

Тело студента из России нашли на территории студенческого городка в Афинах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

«Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мёртвым молодой человек... По имеющейся на данный момент информации, молодой человек, по всей видимости, покончил с собой», — сообщил информационный сайт thetoc.gr.

Согласно данным издания, студенту было 19 лет, он учился по программе Erasmus. Тело молодого человека нашёл охранник, который сразу же вызвал полицию и скорую помощь. В настоящее время правоохранители проводят расследование и анализируют записи с камер наблюдения, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Представитель российского посольства сообщил РИА «Новости», что греческие власти пока не информировали дипмиссию о случившемся.