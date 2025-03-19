Винишко, сериал и муж: Россияне рассказали, чем заменяют поход к психологу

Больше половины россиян (70%) ни разу не были у психолога, а 90% из этой доли и вовсе считают таких специалистов бесполезными. Таковы результаты опроса аудитории Life.ru в соцсетях. Немногочисленная часть наших читателей (всего треть) имели такой опыт, некоторые даже постоянно находятся в терапии. Единичные респонденты рассказали, что беседовали с психологом лишь однажды и этого хватило, чтобы сделать вывод — «не моё».













Кроме того, мы спросили у наших читателей, как они снимают стресс и какие используют приёмы психологической разгрузки, раз уж ходить к психологу не получается. В топе ответов оказались беседы с близкими людьми (у большинства — со второй половинкой), просмотр сериалов и употребление спиртного, несмотря на противоположные рекомендации специалистов. Встречались единичные ответы респондентов, которые снимают стресс с помощью вождения и спортзала, некоторым помогает готовка. Другие отвечали, что поход к психологу им заменяют баня, собака и вкусный борщ.