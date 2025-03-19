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19 марта, 05:00

Винишко, сериал и муж: Россияне рассказали, чем заменяют поход к психологу

Опрос Life.ru: Более половины россиян ни разу не были у психолога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Больше половины россиян (70%) ни разу не были у психолога, а 90% из этой доли и вовсе считают таких специалистов бесполезными. Таковы результаты опроса аудитории Life.ru в соцсетях. Немногочисленная часть наших читателей (всего треть) имели такой опыт, некоторые даже постоянно находятся в терапии. Единичные респонденты рассказали, что беседовали с психологом лишь однажды и этого хватило, чтобы сделать вывод — «не моё».

  • Фото © Life.ru
    Фото © Life.ru
  • Фото © Life.ru
    Фото © Life.ru
  • Фото © Life.ru
    Фото © Life.ru
  • Фото © Life.ru
    Фото © Life.ru
  • Фото © Life.ru
    Фото © Life.ru
  • Фото © Life.ru
    Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

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Кроме того, мы спросили у наших читателей, как они снимают стресс и какие используют приёмы психологической разгрузки, раз уж ходить к психологу не получается. В топе ответов оказались беседы с близкими людьми (у большинства — со второй половинкой), просмотр сериалов и употребление спиртного, несмотря на противоположные рекомендации специалистов. Встречались единичные ответы респондентов, которые снимают стресс с помощью вождения и спортзала, некоторым помогает готовка. Другие отвечали, что поход к психологу им заменяют баня, собака и вкусный борщ.

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