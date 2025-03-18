Учёные перечислили последствия пребывания в космосе для тела человека

Астронавты из США Бутч Уилмор и Суни Уильямс готовятся к возвращению на Землю после того, как провели девять месяцев на борту Международной космической станции (МКС). Такая долгая миссия для членов экипажа стала серьёзным испытанием для организма, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Несмотря на то, что девятимесячное пребывание на МКС стало одной из самых продолжительных миссий, специалисты считают это довольно стандартной практикой. По словам профессора Центра космической медицины при колледже Бейлор Риханы Бокхари, стандартные миссии на МКС длятся около шести месяцев, а некоторые астронавты остаются в космосе даже в течение года.

По данным агентства, астронавты для компенсации отсутствия гравитации каждый день по два часа тренируются на специальных тренажёрах, включая устройство сопротивления. Это оборудование используется для имитации работы с весами, пояснила эксперт.

«Лучшее подтверждение эффективности этих тренировок в том, что у астронавтов почти не бывает переломов после возвращения на Землю, хотя сканирование костей всё же выявляет определённую потерю плотности», — отметила Бокхари.

По её словам, после возвращения на Землю астронавты сталкиваются с нарушением баланса из-за изменений работы вестибулярного аппарата. Авторы статьи добавили, что восстановление координации проходит в рамках 45-дневной реабилитационной программы NASA. По сути астронавты заново «учат» свои тела работать в условиях земного тяготения.

Важной проблемой при возвращении на Землю остаётся флюид-шифт — перераспределение жидкости в организме в сторону головы в условиях невесомости. Эксперты отметили, что это приводит к повышению уровня кальция в моче и увеличивает риск образования камней в почках. Также астронавты могут получить синдром SANS, который ведёт к ухудшению зрения, однако в некоторых случаях ситуация может измениться и в положительную сторону.

«У меня был довольно тяжёлый случай SANS. Когда я отправилась в полёт, я носила очки и линзы. Но из-за изменения формы глазного яблока у меня теперь зрение 20/15 — это самая дорогая коррекция зрения в истории. Спасибо налогоплательщикам!», — поделилась астронавт NASA Джессика Меир.