В России могут разрешить предъявлять электронный паспорт в аэропортах

В России следует разрешить гражданам проходить контроль в аэропорту, предъявляя электронную версию паспорта через портал госуслуг, если речь идёт о перелётах внутри страны. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачёв, своё обращение они уже отправили главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

«Считаем необходимым дополнить перечень случаев, когда граждане смогут предъявлять документы, удостоверяющие личность, с помощью мобильного приложения «Госуслуги», добавив возможность использовать электронный паспорт при прохождении паспортного контроля в аэропортах на внутренних рейсах», — сказано в документе, пишет ТАСС.

По словам авторов идеи, электронный паспорт — это удобно, потому что его бумажную версию всегда можно забыть в спешке. Кроме того, такой цифровой документ обеспечит быстроту и безопасность проведения контроля в аэропортах.