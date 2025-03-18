В ГД разрешают поступать в вузы из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность поступления в вузы из колледжей без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Документ был внесён группой депутатов — членов комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Если проект примут, закон начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Изменения предлагается внести в закон «Об образовании». Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — повысить качество подготовки абитуриентов, поступающих в вузы на базе среднего профессионального образования. Для этого предлагается разрешить приём таких студентов по результатам вступительных испытаний только в случае, если направленность (профиль) образовательных программ бакалавриата или специалитета соответствует профилю их программе среднего профессионального образования.

В действующем законодательстве такая оговорка отсутствует. Согласно части 6 статьи 70 закона «Об образовании в Российской Федерации», лица со средним профессиональным образованием могут поступать в вузы по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются вузом. Однако как отмечают авторы законопроекта, такой подход не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности для дальнейшей трудовой деятельности.