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18 марта, 16:19

Шохин раскрыл, о чём Путин договорился на встрече с бизнесом

Шохин: Бизнес подготовит проект поручений кабмину после встречи с Путиным

На закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным бизнес-сообщество достигло договорённости о том, что в течение месяца будет подготовлен проект поручений для правительства. Также обсуждались вопросы, касающиеся порядка возвращения иностранных компаний, сообщил журналистам Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим обсуждение, и более того — через некоторое время, максимум через месяц, мы переварим все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим проект поручений президента правительству. Я считаю, что это очень хороший результат, он касается, в том числе и тех вопросов, которые президент в своем выступлении затронул», — сказал Шохин после съезда РСПП.

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Александра Мышляева
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