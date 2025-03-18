ВСУ разграбили дом уволенного экс-главы Суджанского района

По его словам, после скандального увольнения в 2024 году Богачёв подписал контракт и присоединился к добровольческой бригаде «Ветераны». Во время поездки по домам в курской Гончаровке вместе с Коцем и руководителем центра «Патриот» Алексеем Спиридоновым, чиновник решил проверить своё имущество, но обнаружил, что стена здания разрушена, а в помещениях царит беспорядок.