ВСУ разграбили дом уволенного экс-главы Суджанского района
Военкор Коц: ВСУ разграбили дом бывшего главы Суджанского района Богачёва
Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) ограбили дом Александра Богачёва, бывшего главы Суджанского района. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
По его словам, после скандального увольнения в 2024 году Богачёв подписал контракт и присоединился к добровольческой бригаде «Ветераны». Во время поездки по домам в курской Гончаровке вместе с Коцем и руководителем центра «Патриот» Алексеем Спиридоновым, чиновник решил проверить своё имущество, но обнаружил, что стена здания разрушена, а в помещениях царит беспорядок.
«Валяются выпотрошенные игрушечные копилки и коробочки от женских украшений. Откуда-то притащили пятилитровую бутыль вискаря. Она стоит пустая. Видать, коротали время, прежде чем грабить», — написал военкор.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ использовали захваченных жителей Курской области в качестве оружия против российских военных. Они обматывали взрывчаткой гражданских и направляли их к позициям российской армии. Эта хитрая тактика была быстро раскрыта. Российские солдаты легко различали мирных жителей и бойцов ВСУ, нейтрализовывали взрывные устройства и перемещали гражданских в безопасные зоны.
Пресс-служба Зеленского