Пермское УФАС возбудило дело из-за нелегальных услуг в МАУ «Ритуал»

Антимонопольная служба инициировала расследование против муниципального похоронного бюро «Ритуал», действующего в Пермском крае. В ведомстве отметили, что данное бюро предоставляло платные услуги, несмотря на то, что было создано для оказания бесплатной помощи.

«МАУ «Ритуал», созданное для бесплатного предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципалитета, оказывало платные ритуальные услуги», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти предоставили похоронным бюро права на обслуживание кладбищ. Антимонопольная служба считает, что это создаёт препятствия для конкуренции в сфере ритуальных услуг. В УФАС отметили, что ранее предоставили администрации Пермского округа срок для исправления нарушений, однако предупреждение осталось без внимания. В результате было инициировано антимонопольное дело в связи с нарушением Закона о защите конкуренции.