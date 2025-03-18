Боец «Орлана» погиб в результате обстрела посёлка в Белгородской области

В результате обстрела посёлка Красная Яруга в Белгородской области, осуществленного украинскими вооружёными силами, погиб боец из подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Боец подразделения «Орлан» скончался на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи. От имени всех жителей Белгородской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что в результате удара загорелся автобус, и пожарные оперативно справились с возгоранием. Кроме того, был поврежден соседний социальный объект.

В подразделении «Орлан» служат специалисты, включая парней из самообороны, которые активно защищают территории региона, уничтожают беспилотники врагов, оберегают небо.