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18 марта, 18:52

Позитивный исход: В Сербии поделились ожиданиями от телефонных переговоров Путина и Трампа

Вулин: От разговора Путина и Трампа можно ждать положительных результатов

Разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может привести к хорошим результатам, однако все вопросы невозможно решить в ходе одной телефонной беседы. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп — серьёзные государственные деятели, поэтому до этого разговора не могло дойти без подготовки. Так что я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что всё будет решено в одном телефонном разговоре»,приводит его слова РИА «Новости».

CNN со ссылкой на российский источник дал оценку разговору Путина и Трампа
CNN со ссылкой на российский источник дал оценку разговору Путина и Трампа

Напомним, разговор Владимира Путина и американского президента продолжался 2 часа и 28 минут. Таким образом, этот контакт стал самой длинной телефонной беседой между главами РФ и США в истории.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Юрий Лысенко
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