Позитивный исход: В Сербии поделились ожиданиями от телефонных переговоров Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может привести к хорошим результатам, однако все вопросы невозможно решить в ходе одной телефонной беседы. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп — серьёзные государственные деятели, поэтому до этого разговора не могло дойти без подготовки. Так что я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что всё будет решено в одном телефонном разговоре», — приводит его слова РИА «Новости».