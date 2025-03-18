Трамп поручил Минфину США пересмотреть санкции из-за подрыва роли доллара
Президент США Дональд Трамп дал указание Минфину пересмотреть меры санкций. Он считает, что действующие санкции подрывают роль доллара как мировой резервной валюты. Об этом сообщил глава Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
«Трамп поручил мне обратить внимание и пересмотреть на санкционный режим. Долгое время мы использовали то, что я называю «ленивыми санкциями». Мы убеждены, что они подрывают позиции доллара как резервной валюты», — отметил Бессент.
Он также добавил, что люди начинают отказываться от доллара. Нынешние власти намерены перейти к «режиму максимально действенных санкций».
Кстати, 18 марта курс доллара в России опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года. Финансовые эксперты связывают это с тем, что международные инвесторы начинают активно покупать российские ценные бумаги.
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