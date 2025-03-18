Курс доллара упал ниже 81 рубля и вызвал ажиотаж у западных акул бизнеса
Внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024-го опустился ниже 81 рубля
Курс российского рубля к доллару к 10:26 мск 18 марта упал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,74 рубля. Такое наблюдается впервые с 19 июня 2024 года. Например, в конце 2024 года стоимость валюты составляла 110 рублей за доллар.
По поводу укрепления «деревянной» уже высказались финансовые эксперты, которые связывают это с тем, что международные инвесторы начинают приобретать российские ценные бумаги. Они считают, что облигации РФ защищены от санкций и надеются, что улучшение отношений между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным приведёт к увеличению капитальных вложений в российскую экономику, сообщает газета The Financial Times.
По оценке инвесторов, российские активы могут значительно вырасти в цене, если президент США ослабит санкции в рамках соглашения о прекращении огня. Кроме того, проявляется интерес к облигациям компаний из РФ, которые после начала СВО в 2022 году считались практически бесполезными, но сейчас же они стали дороже.
«Определённо есть некоторый ажиотаж, преимущественно в сообществе хедж-фондов», — заявил аналитик по облигациям Роджер Марк.
Напомним, что впервые за последние семь месяцев расчётный курс доллара, используемый в качестве ориентира для внебиржевого валютного рынка России, опустился ниже 84 рублей. Такие показатели были зафиксированы впервые с 27 августа 2024 года, согласно данным торговых операций. 17 марта доллар подешевел на 1,74 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 83,66 рубля. Западные акулы бизнеса уже открыли охоту на российские акции.
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