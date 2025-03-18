Курс доллара упал ниже 81 рубля и вызвал ажиотаж у западных акул бизнеса

Курс российского рубля к доллару к 10:26 мск 18 марта упал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,74 рубля. Такое наблюдается впервые с 19 июня 2024 года. Например, в конце 2024 года стоимость валюты составляла 110 рублей за доллар.

По поводу укрепления «‎деревянной» уже высказались финансовые эксперты, которые связывают это с тем, что международные инвесторы начинают приобретать российские ценные бумаги. Они считают, что облигации РФ защищены от санкций и надеются, что улучшение отношений между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным приведёт к увеличению капитальных вложений в российскую экономику, сообщает газета The Financial Times.

По оценке инвесторов, российские активы могут значительно вырасти в цене, если президент США ослабит санкции в рамках соглашения о прекращении огня. Кроме того, проявляется интерес к облигациям компаний из РФ, которые после начала СВО в 2022 году считались практически бесполезными, но сейчас же они стали дороже.