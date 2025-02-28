Западные акулы бизнеса открыли охоту на российские акции после переговоров с США

Международные инвесторы находятся в активном поиске путей для покупки российских активов в обход санкций. Акции работающих в РФ предприятий подскочили на десятки процентов в свете переговоров России и США, сообщает агентство Bloomberg.

Бизнесмен Григорий Мариничев, который работает с нью-йоркской юридической фирмой Morgan, Lewis & Bockius, сообщил, что на российские активы сейчас открыли охоту хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. По его словам, они хотят первыми вновь освоить бизнес, который вот-вот станет опять доступен.

Авторы указали, что инвесторы скупают «всё, что имеет даже тончайшую связь с Россией». К примеру, акции «Русала» взлетели на Гонконгской фондовой бирже на 75% в феврале. У австрийского банка Raiffeisen, имеющего подразделение в РФ, акции выросли на 35%, у венгерского OTP, продолжившего работать в нашей стране, — на 11%.