Западные акулы бизнеса открыли охоту на российские акции после переговоров с США
Bloomberg: Инвесторы Запада скупают российские акции после переговоров РФ и США
Международные инвесторы находятся в активном поиске путей для покупки российских активов в обход санкций. Акции работающих в РФ предприятий подскочили на десятки процентов в свете переговоров России и США, сообщает агентство Bloomberg.
Бизнесмен Григорий Мариничев, который работает с нью-йоркской юридической фирмой Morgan, Lewis & Bockius, сообщил, что на российские активы сейчас открыли охоту хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы. По его словам, они хотят первыми вновь освоить бизнес, который вот-вот станет опять доступен.
Авторы указали, что инвесторы скупают «всё, что имеет даже тончайшую связь с Россией». К примеру, акции «Русала» взлетели на Гонконгской фондовой бирже на 75% в феврале. У австрийского банка Raiffeisen, имеющего подразделение в РФ, акции выросли на 35%, у венгерского OTP, продолжившего работать в нашей стране, — на 11%.
Европейские санкции над этим процессом оказались невластны, однако эксперты Центра анализа европейской политики предупреждают, что ограничений Запад наложил на РФ великое множество, поэтому пройдёт много времени, прежде чем западные инвесторы смогут беспрепятственно вкладывать деньги в Россию.
Россия и США провели переговоры по вопросу Украины в Эр-Рияде 18 февраля. Далее делегации двух стран встретились в Стамбуле, наметив шаги для возобновления дипломатических отношений. Американский президент заявил, что Вашингтон будет готов снять санкции с РФ лишь после завершения украинского конфликта, а затем продлил срок действия некоторых из них ещё на год.
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