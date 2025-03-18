МО РФ: Подразделения группировки «Север» не допустили пересечения ВСУ госграницы

Напомним, всего ВСУ предприняли пять попыток прорыва в Белгородскую область на фоне телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Все они были отражены. В результате противник потерял до 60 человек, лишился одного танка, семи боевых бронированных машин, трёх инженерных машин и автомобиля. Оставшиеся в живых боевики разбежались и решили отказаться от новых атак.