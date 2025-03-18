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18 марта, 20:03

МО РФ: Подразделения группировки «Север» не допустили пересечения ВСУ госграницы

В отражении атак на государственной границы России в Белгородской области участвовали бойцы подразделений группировки войск «Север». Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Их поддерживал огонь артиллерии и FPV-дроны. В результате пересечения госграницы не допущено, уточнили в ведомстве.

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Напомним, всего ВСУ предприняли пять попыток прорыва в Белгородскую область на фоне телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Все они были отражены. В результате противник потерял до 60 человек, лишился одного танка, семи боевых бронированных машин, трёх инженерных машин и автомобиля. Оставшиеся в живых боевики разбежались и решили отказаться от новых атак.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Артём Гапоненко
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