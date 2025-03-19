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18 марта, 21:00

Захарова объяснила демонтаж букв перед посольством США заменой лампочек

В Москве у Посольства США на Новинском бульваре сняли инсталляции, связанные со спецоперацией. Рабочие убрали надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, а также буквы ZVO. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что это связано с заменой освещения.

«Лампочки меняют. Чтобы виднее было»,написала Захарова в Telegram-канале.

Демонтаж букв у посольства США в РФ. Видео © Telegram / Москвач • Новости Москвы

Рабочие пояснили, что убирают конструкции временно для обновления. Они также отметили, что такие работы проводили и в прошлом году. По данным СМИ, их уже возвращают на место. Отметим, патриотические инсталляции установили у Посольства США в конце ноября 2023 года.

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Telegram / Москвач • Новости Москвы

Лия Мурадьян
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