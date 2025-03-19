Захарова назвала киевский режим итогом пищеварения в ответ на слова Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского. В Telegram-канале она ответила на его высказывание о том, что «Украина — не салат», отметив, что киевский режим — это итог пищеварения.

«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот. Это то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала она.

Таким образом, Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о том, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у президента России Владимира Путина.