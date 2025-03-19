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18 марта, 22:04

Захарова назвала киевский режим итогом пищеварения в ответ на слова Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского. В Telegram-канале она ответила на его высказывание о том, что «Украина — не салат», отметив, что киевский режим — это итог пищеварения.

«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот. Это то, во что содержимое меню превращается после переваривания»,написала она.

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Таким образом, Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о том, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у президента России Владимира Путина.

Ранее Захарова прокомментировала демонтаж букв перед Посольством США. Она объяснила этот процесс заменой лампочек. Специалисты временно сняли надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, а также буквы ZVO. В настоящий момент буквы вернули на место.

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© Telegram / Мария Захарова

Лия Мурадьян
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