Захарова назвала киевский режим итогом пищеварения в ответ на слова Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского. В Telegram-канале она ответила на его высказывание о том, что «Украина — не салат», отметив, что киевский режим — это итог пищеварения.
«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот. Это то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала она.
Таким образом, Захарова прокомментировала высказывание Зеленского о том, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у президента России Владимира Путина.
Ранее Захарова прокомментировала демонтаж букв перед Посольством США. Она объяснила этот процесс заменой лампочек. Специалисты временно сняли надпись «Мы вместе», окрашенную в цвета российского флага, а также буквы ZVO. В настоящий момент буквы вернули на место.
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