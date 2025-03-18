В США назвали ключевой фактор для остановки обмена ударов по энергетике между РФ и Украиной

Реализация плана о частичном прекращении огня на Украине, включающего остановку атак по энергетической инфраструктуре, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, потребует согласия Киева. Об этом пишет The Washington Post.

Автор материала подчёркивает, что нельзя с уверенностью утверждает, что на Банковой согласятся на это предложение. Тем не менее Владимир Путин уже отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов.