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18 марта, 23:36

Медведев назвал котлету по-киевски основным блюдом в меню переговоров РФ и США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также ответил Владимиру Зеленскому, который до этого сравнил Украину с салатом.

«Телефонный разговор Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой присутствуют только Россия и Америка. В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!»сыронизировал Медведев в соцсети Х.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина «не салат и не компот», чтобы быть в меню у президента России Владимира Путина. В ответ на эти слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с результатом пищеварительного процесса.

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VK / Дмитрий Медведев

Лия Мурадьян
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