Медведев назвал котлету по-киевски основным блюдом в меню переговоров РФ и США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также ответил Владимиру Зеленскому, который до этого сравнил Украину с салатом.

«Телефонный разговор Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой присутствуют только Россия и Америка. В меню: лёгкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!» — сыронизировал Медведев в соцсети Х.