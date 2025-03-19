МВД России объявило в розыск нового начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова

МВД России объявило в розыск бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Андрея Гнатова, который теперь занимает пост начальника Генштаба Украины. Согласно базе розыска, Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако конкретная статья не указана.

Как сообщает ТАСС, его обвиняют в преступных приказах, которые привели к обстрелам мирных населённых пунктов Донецкой Народной Республики. В результате этих атак погибли и пострадали невинные люди, а множество жилых домов было разрушено.