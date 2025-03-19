Росавиация временно закрыла аэропорты в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде
В России временно остановили работу трёх аэропортов — в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Об этих мерах сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности», — уточнили в пресс-службе Росавиации.
В агентстве подчеркнули, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для защиты полётов. Это остается главной задачей.
Напомним, этой ночью беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к пожару. В результате работу предприятия в станице Кавказской Кавказского района остановили.
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