Росавиация временно закрыла аэропорты в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде

В России временно остановили работу трёх аэропортов — в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Об этих мерах сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности», — уточнили в пресс-службе Росавиации.

В агентстве подчеркнули, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для защиты полётов. Это остается главной задачей.