Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 03:06

Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий Александр Овечкин отдал результативную передачу, которая помогла «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1.

Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз». Видео © Х / Washington Capitals

В матче регулярного чемпионата НХЛ голы за «Кэпиталз» забили Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. Овечкин провёл на льду 15 минут и нанёс один бросок по воротам.

НХЛ сдвинула дату обновления рекорда Гретцки Овечкиным на 11 апреля
НХЛ сдвинула дату обновления рекорда Гретцки Овечкиным на 11 апреля

Ранее россиянин забил свой 887-й гол в НХЛ, приблизившись к легендарному рекорду Уэйна Гретцки. В матче против «Сан-Хосе Шаркс» 39-летний хоккеист поразил ворота соперника, а его команда одержала победу со счётом 5:1.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar