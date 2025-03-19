Овечкин отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий Александр Овечкин отдал результативную передачу, которая помогла «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1.

Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз». Видео © Х / Washington Capitals

В матче регулярного чемпионата НХЛ голы за «Кэпиталз» забили Дилан Строум, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. Овечкин провёл на льду 15 минут и нанёс один бросок по воротам.