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19 марта, 04:55

Названа неожиданная причина, при которой возникает ком в горле

Врач Приказа: Ком в горле может сигнализировать о шейном остеохондрозе

Ощущение кома в горле часто связано с нарушениями в работе щитовидной железы и различными воспалениями горла, как острыми, так и хроническими. Менее распространённой причиной могут стать проблемы с шейным остеохондрозом. Об этом сообщила врач-отоларинголог Екатерина Приказа.

«Ком и сдавленность в горле могут указывать на воспаление или увеличение щитовидной железы. Также стоит обратить внимание на желудочно-кишечный тракт. Чувство кома часто возникает из-за воспаления пищевода или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой происходит заброс желудочного сока в пищевод. Иногда ком в горле вызывает шейный остеохондроз, когда сжатие нервных окончаний затрагивает чувствительность в глотке», — приводит комментарий специалиста «Газета.ru».

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Если вы часто испытываете это неприятное чувство, начните с визита к отоларингологу, советует врач. Приказа добавила, что ком также может говорить о ларингите, фарингите, тонзиллите или синдроме постназального затёка. В последнем случае слизь из носа стекает по задней стенке глотки, вызывая затяжной кашель. Если ЛОР-органам ничего не угрожает, стоит обратиться к терапевту для дальнейшего обследования.

А вот сухость и неприятные ощущения в глазах значатся среди симптомов компьютерного зрительного синдрома. Он возникает из-за длительной работы перед экраном или монитором.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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