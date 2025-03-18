Заглянем вглубь: Врач перечислил роковые ошибки россиян при подготовке к колоноскопии

Гастроэнтерологи используют колоноскопию для скрининга колоректального рака. Эта минимально инвазивная эндоскопическая процедура позволяет врачам исследовать слизистую оболочку прямой кишки и толстого кишечника пациента на предмет новообразований. Наиболее частой ошибкой россиян является игнорирование правил подготовки к колоноскопии. О том, почему нужно придерживаться простых правил перед процедурой, читателям Life.ru объяснил главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Максим Терский.

По его словам, некоторые пациенты считают, что врачи нагнетают и слишком много требуют, поскольку подготовка заключается в диете за три дня (а при запорах — за пять), а также приёме слабительных накануне. Люди думают, что неисполнение рекомендаций никак не повлияет на диагностику, и очень сильно заблуждаются.

Международное эндоскопическое общество даже внедрило специальную классификацию качества подготовки толстой кишки перед колоноскопией, которая называется Бостонской шкалой. Максимальное количество баллов – 9 (девять) — по этой классификации выставляется в том случае, если видимость слизистой оболочки полная и врач может рассмотреть все подробности состояния слизистой во всех отделах органа. При остатках содержимого оценка снижается, а это значит, что потребуется повторная процедура. При слишком низкой оценке врач вынужден прекратить диагностику и отправить пациента на повторную подготовку. кандидат медицинских наук Максим Терский.

Хорошей новостью является то, что колоректальный рак имеет 90-процентный показатель выживаемости, если он обнаружен достаточно рано. Фактически гастроэнтерологи могут обнаружить это заболевание у человека до того, как у него проявятся какие-либо симптомы.

По словам собеседника Life.ru, рекомендации американского общества гастроэнтерологов определяют прохождение всем мужчинам и женщинам (которые заболевают в равной степени) скрининга на колоректальный рак, как только им исполнится 45 лет, даже если у них не проявлялись и не наблюдались какие-либо проблемы или симптомы.

«Пациентам моложе 45 лет с состояниями высокого риска может потребоваться более регулярный скрининг на колоректальный рак. Состояния высокого риска включают наличие в семейном анамнезе колоректального рака или предраковых полипов у родственников первой степени родства, диагностированных до 60 лет, а также диагноз язвенный колит или болезнь Крона», — комментирует врач.

Никаких ограничений по возрасту нет. По показаниям исследование можно проводить и детям, и в старческом возрасте.

Сама колоноскопия, по словам Терского, обычно проводится амбулаторно и занимает около 30 минут. Проведение процедуры под наркозом составляет 60 минут. Седацию применяют всё чаще, поскольку она помогает избежать существенного дискомфорта при проведении колоноскопии: болезненного распирания в животе, вздутия живота или спазмов.