В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности
Режим, связанный с угрозой атаки беспилотников, который был введён ранее на территории Северной Осетии, отменён. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.
«Отбой беспилотной опасности. Оперштаб продолжает свою работу в круглосуточном режиме», — отметил он в сообщении, опубликованном в 06:28 по московскому времени.
Стоит напомнить, что режим опасности был введён в 04:13 мск из-за потенциальной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов. Оперативный штаб республики работал в обычном режиме.
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flickr / James Blackmore