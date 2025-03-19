В Северной Осетии отменили режим беспилотной опасности

Режим, связанный с угрозой атаки беспилотников, который был введён ранее на территории Северной Осетии, отменён. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.

«Отбой беспилотной опасности. Оперштаб продолжает свою работу в круглосуточном режиме», — отметил он в сообщении, опубликованном в 06:28 по московскому времени.