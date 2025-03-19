«Общественное»: ГБР Украины обвиняет бригадного генерала в потерях ВСУ
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бригадному генералу ВСУ в несоразмерных потерях личного состава. По данным украинского издания «Общественное», имя генерала пока не раскрывают.
По информации бюро, с марта 2023 года по сентябрь 2024 года он командовал 23-м отдельным стрелковым батальоном, который понёс серьёзные потери в боях под Харьковом и Лиманом.
Военачальника обвиняют в бездействии, которое привело к массовому дезертирству и ослаблению боеспособности его подразделения. Против генерала возбудили уголовное дело о халатности. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее Life.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Андрея Гнатова. Теперь он занимает пост начальника Генерального штаба Украины. Согласно базе данных розыска, Гнатов, родившийся в 1980 году, разыскивается по статье Уголовного кодекса.
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