«Общественное»: ГБР Украины обвиняет бригадного генерала в потерях ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение бригадному генералу ВСУ в несоразмерных потерях личного состава. По данным украинского издания «Общественное», имя генерала пока не раскрывают.

По информации бюро, с марта 2023 года по сентябрь 2024 года он командовал 23-м отдельным стрелковым батальоном, который понёс серьёзные потери в боях под Харьковом и Лиманом.

Военачальника обвиняют в бездействии, которое привело к массовому дезертирству и ослаблению боеспособности его подразделения. Против генерала возбудили уголовное дело о халатности. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.