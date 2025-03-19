В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты ограничения на полёты

В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 по московскому времени сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. За время их действия один самолёт, направлявшийся в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасной аэродром.

Аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Казань в 06:30 мск. В период действия ограничений один рейс, направлявшийся в Казань, также был перенаправлен на запасной аэродром.