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19 марта, 04:03

В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняты ограничения на полёты

В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 по московскому времени сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. За время их действия один самолёт, направлявшийся в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасной аэродром.

Аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Казань в 06:30 мск. В период действия ограничений один рейс, направлявшийся в Казань, также был перенаправлен на запасной аэродром.

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Ранее Life.ru рассказывал о инциденте в московскому аэропорту Домодедово. Туристы почти сутки ожидали рейс MS 728 авиакомпании Egypt Air. Около 300 пассажиров находились в ожидании вылета, который переносили несколько раз.

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Telegram / Росавиация

Артём Гапоненко
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