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Регион
19 марта, 04:47

Российские силы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Большинство дронов — 35 единиц — были сбиты над Курской областью. Ещё 13 беспилотников уничтожены над Орловской областью, семь — над акваторией Азовского моря, по одному — над Тульской и Брянской областями.

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А в ночь на 18 марта системы противовоздушной обороны сбили 46 беспилотников над территорией России. Большая часть дронов была сбита в Белгородской области — 41.

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Артём Гапоненко
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