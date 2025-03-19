Российские силы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников за ночь
За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Большинство дронов — 35 единиц — были сбиты над Курской областью. Ещё 13 беспилотников уничтожены над Орловской областью, семь — над акваторией Азовского моря, по одному — над Тульской и Брянской областями.
А в ночь на 18 марта системы противовоздушной обороны сбили 46 беспилотников над территорией России. Большая часть дронов была сбита в Белгородской области — 41.
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