Российские силы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Большинство дронов — 35 единиц — были сбиты над Курской областью. Ещё 13 беспилотников уничтожены над Орловской областью, семь — над акваторией Азовского моря, по одному — над Тульской и Брянской областями.