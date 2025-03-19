Франция в январе стала главным торговым партнёром России в ЕС

В январе 2025 года Франция побила показатели соседей и стала основным партнёром России в Евросоюзе. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

За первый месяц года Франция купила у РФ товаров на 507,4 миллиона евро, на третью часть увеличив годовой импорт. Такая статистика стала рекордной с декабря 2022 года, когда закупка французов составила 872 миллиона евро. Париж, тем временем, поставил в Россию товаров на 137,3 миллиона евро. Таким образом, страна стала основным торговым партнёром Москвы с общим оборотом 644,6 миллиона евро, отодвинув с первой строчки Германию.