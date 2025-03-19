Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 05:35

Франция в январе стала главным торговым партнёром России в ЕС

Евростат: Франция в январе увеличила импорт из РФ до 507 миллионов евро

В январе 2025 года Франция побила показатели соседей и стала основным партнёром России в Евросоюзе. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

За первый месяц года Франция купила у РФ товаров на 507,4 миллиона евро, на третью часть увеличив годовой импорт. Такая статистика стала рекордной с декабря 2022 года, когда закупка французов составила 872 миллиона евро. Париж, тем временем, поставил в Россию товаров на 137,3 миллиона евро. Таким образом, страна стала основным торговым партнёром Москвы с общим оборотом 644,6 миллиона евро, отодвинув с первой строчки Германию.

Росстандарт запретил импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258
Росстандарт запретил импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258

Прежде Life.ru рассказывал, что Египет вырвался в лидеры по объёмам закупок пшеницы у российских производителей, страна нарастила импорт в 1,8 раза (до 5,45 миллиона тонн) в период с июля по декабрь прошлого года. Всего российские поставщики отправили за границу в июле — декабре 2024 года 37 миллионов тонн зерновых и бобовых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Adisa

Николай Рюмин
  • Новости
  • Новости экономики
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar