Покойников катали на санках по территории больницы под Новосибирском

На видеоролике видно, как мужчины перевозят на санях тело, завёрнутое в белую ткань. Кадрами заинтересовались в региональном Минздраве. Ведомство запросило у главврача объяснений за такие меры транспортировки.

Тела финалистки «Миссис Бурятия» и её друга нашли в одной могиле спустя год

Тела финалистки «Миссис Бурятия» и её друга нашли в одной могиле спустя год

Недавно в райцентре Кыштовка Новосибирской области было найдено тело 68-летней женщины без ног. Местные жители предположили, что убить и расчленить пенсионерку мог рецидивист, с которым она выпивала незадолго до пропажи. 46-летний мужчина, по их словам, освободился после 15-летней отсидки за убийство жены на глазах у дочери.