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19 марта, 05:48

Покойников катали на санках по территории больницы под Новосибирском

«Рен-ТВ»: Под Новосибирском тела умерших возили на санках по территории больницы

В городе Убинск Новосибирской области сотрудники медучреждения перевозили тела умерших на санях в соседний корпус. Об инциденте сообщает «Рен-ТВ».

Везут покойника на санках. Видео © «Рен-ТВ»

На видеоролике видно, как мужчины перевозят на санях тело, завёрнутое в белую ткань. Кадрами заинтересовались в региональном Минздраве. Ведомство запросило у главврача объяснений за такие меры транспортировки.

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Недавно в райцентре Кыштовка Новосибирской области было найдено тело 68-летней женщины без ног. Местные жители предположили, что убить и расчленить пенсионерку мог рецидивист, с которым она выпивала незадолго до пропажи. 46-летний мужчина, по их словам, освободился после 15-летней отсидки за убийство жены на глазах у дочери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PaulSat

Николай Рюмин
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