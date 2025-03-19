Покойников катали на санках по территории больницы под Новосибирском
«Рен-ТВ»: Под Новосибирском тела умерших возили на санках по территории больницы
В городе Убинск Новосибирской области сотрудники медучреждения перевозили тела умерших на санях в соседний корпус. Об инциденте сообщает «Рен-ТВ».
Везут покойника на санках. Видео © «Рен-ТВ»
На видеоролике видно, как мужчины перевозят на санях тело, завёрнутое в белую ткань. Кадрами заинтересовались в региональном Минздраве. Ведомство запросило у главврача объяснений за такие меры транспортировки.
Недавно в райцентре Кыштовка Новосибирской области было найдено тело 68-летней женщины без ног. Местные жители предположили, что убить и расчленить пенсионерку мог рецидивист, с которым она выпивала незадолго до пропажи. 46-летний мужчина, по их словам, освободился после 15-летней отсидки за убийство жены на глазах у дочери.
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