Осуждённого за убийство Немцова перевели в колонию в Чечне
Осуждённого за убийство Немцова Хамзата Бахаева перевели в ИК-2 в Чечне
Цветы и свечи у портрета политика Бориса Немцова на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Осуждённый за убийство политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев добился перевода в чеченскую колонию, чтобы отбывать наказание поближе к родным. Об этом сообщает РИА «Новости».
В документах суда говорится, что Бахаев уже просил перевода, однако получил отказ. Во второй раз арбитр постановил, что отбывание срока в ИК-11 Кирово-Чепецка лишает заключённого возможности общаться с семьёй. В итоге было принято решение отправить Бахаева в ИК-2 Чечни и выплатить 5 тысяч рублей. Процесс немного затянулся и осуждённый потребовал ещё компенсацию в 100 тысяч рублей. В этой роскоши ему отказали.
Напомним, российского политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ему выстрелили прямо в сердце. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Ранее осуждённый на 14 лет за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации.