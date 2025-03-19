Разговор Путина и Трампа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 07:02

Осуждённого за убийство Немцова перевели в колонию в Чечне

Осуждённого за убийство Немцова Хамзата Бахаева перевели в ИК-2 в Чечне

Цветы и свечи у портрета политика Бориса Немцова на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Цветы и свечи у портрета политика Бориса Немцова на месте его убийства на Большом Москворецком мосту. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Осуждённый за убийство политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев добился перевода в чеченскую колонию, чтобы отбывать наказание поближе к родным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документах суда говорится, что Бахаев уже просил перевода, однако получил отказ. Во второй раз арбитр постановил, что отбывание срока в ИК-11 Кирово-Чепецка лишает заключённого возможности общаться с семьёй. В итоге было принято решение отправить Бахаева в ИК-2 Чечни и выплатить 5 тысяч рублей. Процесс немного затянулся и осуждённый потребовал ещё компенсацию в 100 тысяч рублей. В этой роскоши ему отказали.

"Фонд Бориса Немцова за свободу"* внесён в список нежелательных организаций в РФ
"Фонд Бориса Немцова за свободу"* внесён в список нежелательных организаций в РФ

Напомним, российского политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ему выстрелили прямо в сердце. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Ранее осуждённый на 14 лет за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Борис Немцов
  • Криминал
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar