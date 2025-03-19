Осуждённого за убийство Немцова перевели в колонию в Чечне

В документах суда говорится, что Бахаев уже просил перевода, однако получил отказ. Во второй раз арбитр постановил, что отбывание срока в ИК-11 Кирово-Чепецка лишает заключённого возможности общаться с семьёй. В итоге было принято решение отправить Бахаева в ИК-2 Чечни и выплатить 5 тысяч рублей. Процесс немного затянулся и осуждённый потребовал ещё компенсацию в 100 тысяч рублей. В этой роскоши ему отказали.