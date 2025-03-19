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19 марта, 07:25

Европейские страны призвали Брюссель ускорить процесс принятия Украины в ЕС

Politico: Северная Европа и Балтия призвали ускорить принятие Украины в ЕС

Приступить к разработке дорожной карты для ускоренного вступления Украины в Евросоюз призвали страны Северной Европы и Балтии. Предложение прозвучало на фоне усиливающихся разногласий с Венгрией. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на совместное письмо стран.

Письмо составлено дипломатами высшего ранга из Дании, Финляндии, Швеции, а также Латвии, Литвы и Эстонии. В нём представители стран просят Брюссель как можно скорее подготовить «конкретные предложения относительно того, как существенно ускорить процесс вступления Украины» в ЕС, пишет издание.

«Подтверждая полную и безоговорочную приверженность процессу членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления», — приводит Politico выдержку из письма.

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А ранее Life.ru сообщал, что Венгрия проведёт референдум по вступлению Украины в ЕС. По словам Виктора Орбана, важно понять, насколько венгры готовы поступиться своими интересами ради помощи Киеву.

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Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Мария Любицкая
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