7 «безобидных» привычек, из-за которых именно вы уничтожите Землю в ближайшие 100 лет

Состояние экологии Земли напрямую зависит не только от крупных корпораций, но и от нас с вами. Некоторые наши каждодневные привычки вносят свой вклад в уничтожение озонового слоя планеты, увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу и глобальное потепление. А если учесть, что такие привычки есть у миллионов, если не миллиардов жителей Земли, масштаб катастрофы покажется ужасающим. Рассказываем, из-за каких привычек человечество рискует оказаться в мире «Безумного Макса» уже через каких-то 100 лет.

Вы не разделяете мусор

Раздельный сбор отходов не подвиг, а священная обязанность каждого человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inna Giliarova

Если для всех отходов в доме у вас стоит одно ведро, выстланное пластиковым пакетом, то у нас плохие новости. Именно из-за этой привычки экология планеты страдает и вскоре может самоуничтожиться. Дело в том, что смесь из отходов разных фракций нельзя переработать: они попадают на свалку и там все вместе гниют, распространяя вредоносные миазмы, убивающие животных, заражающие болезнями людей и уничтожающие остатки атмосферы Земли. Раздельный сбор мусора, когда пластик, бумага и стекло выкидываются в отдельные контейнеры, — уже не опция, а обязанность любого уважающего себя человека. Простая пластиковая бутылочка может быть переработана, а не будет разлагаться на свалке 600 лет. Ещё легче переработать бумагу, картон и натуральные ткани. Подумайте об этом в следующий раз, когда захотите выбросить пакет из-под молока вместе со всем остальным мусором.

Вы часто покупаете новую одежду

Система «быстрой моды», зародившаяся в западных бутиках в нулевые, — одна из причин, почему планета умирает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Каждый год надо покупать новую куртку, каждые несколько месяцев — новые брюки... Знакомо? В среде экологов у этого феномена есть название — «быстрая мода». Она тоже вносит свой вклад в уничтожение пригодных для жизни условий на нашей планете. То, что вещи, произведённые в 2020-х, в несколько раз уступают в долговечности тем же самым вещам, но из 1980-х, не иллюзия и не заговор, а реалии мировой текстильной промышленности. В погоне за удешевлением производства вещи потеряли в качестве, а индустрия моды, в свою очередь, заставляет нас менять их задолго до того, как возникнет необходимость. В итоге в Тихом океане плавают кроссовки, чилийскую свалку старой одежды видно из космоса, а синтетические материалы из тканей загрязняют планету.

Вы «зависаете» на маркетплейсах

Осторожно, маркетплейсы вызывают зависимость и вредят окружающей среде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / progressman

Вы постоянный посетитель пунктов выдачи заказов и заходите в одно фиолетовое приложение каждый день? Плохие новости: всё это очень вредно для окружающей среды. Товары из маркетплейсов, в особенности те, что продаются по скидке, не отличаются высоким качеством и долговечностью, а сделаны они из пластика. В итоге после нескольких месяцев пользования приборы, в лучшем случае состоящие только из пластика, а в худшем — из пластика и литиевого аккумулятора, попадают на свалку. Многие из них переработать невозможно, так что с последствиями «мании маркетплейсов» придётся разбираться сотни лет.

Вы постоянно передвигаетесь на автомобиле

Двигатель внутреннего сгорания был с нами больше ста лет, он сделал нас современными людьми, но теперь он же медленно убивает нас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Конечно, было бы глупо силком пересаживать всех автолюбителей в электрокары, но двигатель внутреннего сгорания, несмотря на свои очевидные преимущества, имеет один серьёзный недостаток: вредит окружающей среде. В мире уже больше одного миллиарда автомобилей, многие из них используют бензин, который является одним из главных загрязнителей экологии. Угарный газ, углеводороды и оксид азота — всё это поступает в атмосферу при сжигании традиционного автомобильного топлива. А для того, чтобы литр бензина вообще сгорел, потребуется 14,5 литра воздуха. Озоновый слой истончается на глазах. Подумайте о том, чтобы сменить автомобиль на велосипед, хотя бы на выходные.

Вы пользуетесь скрабами и пилингами

Скрабы и пилинги — это интересно, но учтите: в них содержится микропластик. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Современные косметические средства поражают воображение. Можно найти снадобье под любую задачу: уничтожение морщин, смягчение кожи, изменение её цвета... Но у всего своя цена. Микропластик — это принципиально новая угроза, и человечество вообще себе не представляет, как с ней быть. Мельчайшие частицы пластика, которые сложно переработать, содержатся везде: в океане, в воздухе, в крови людей и даже в их мозге. Покупка косметических средств, эффект которых держится на использовании микропластика, усугубляет эту проблему.

Вы едите много продуктов животного происхождения

Мясо, молоко, яйца, сыры... Это вкусно, но задумывались ли вы о том, какой ценой нам всё это достаётся? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Вы фанат сочных стейков? Может быть, не представляете своё утро без омлета? Постоянно радуете себя капучино или пармезаном? Всё это тоже наносит вред экологии. Само по себе массовое разведение животных вредит планете не меньше, чем добыча нефтепродуктов или лития. Нас интересуют те страны, которые являются лидерами в этой индустрии. Согласно данным ФГБУ «Центр агроаналитики», три самые «мясные» державы — это США, Китай и Бразилия. Рассмотрим влияние животноводства на экологию на примере Бразилии. С 1980 года одновременно с взрывным ростом промышленного разведения коровок и бычков в этой стране сезон дождей стал наступать позже на 36 дней. Вырубаются тропические леса, что приводит к обмелению рек и засухе. А недобросовестные производители вообще используют вещества, которые уже лет 20 как запрещены. Кроме того, содержание тысяч голов крупного рогатого скота в замкнутом пространстве приводит к выделению в атмосферу огромного количества метана. А это тоже парниковый газ, который плохо влияет на озоновый слой Земли. В качестве альтернативы рекомендуем закупать животные продукты у небольших производителей.