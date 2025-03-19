Каждая вторая приправа в России содержит опасные канцерогены и кишечную палочку
«Коммерсант»: Канцерогены и кишечную палочку обнаружили в российских приправах
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил премьер-министру России Михаилу Мишустину результаты исследования, в котором говорится, что в 50% образцов специй и приправ зафиксированы превышения допустимых норм содержания опасных веществ, включая канцерогены, мутагены и токсичные элементы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно данным НСЗПП, в «Приправе для шашлыка» от «Приправыч» и «Универсальной приправе» от «Спайс мастер» уровень микроорганизмов, включая патогенные, превышает норму аж в 40 раз. Наибольшее количество нарушений по содержанию бактерий группы кишечной палочки было найдено в продукции АО «Проксима» («Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля» и «Перец чёрный молотый»).
НСЗПП предложил инициативу, направленную на улучшение качества специй. В частности, по мнению специалистов, необходимо установить минимальные розничные цены на специи, обязать поставщиков сырья регистрироваться в реестре Минпромторга и включить приправы в список продукции, подлежащей более строгому контролю качества.
Глава НСЗПП Павел Шапкин заявил, что минимальные розничные цены должны применяться исключительно к товарам эконом-сегмента, чтобы предотвратить появление на рынке некачественной продукции. Он добавил, что цена ниже 500 рублей за килограмм перца или паприки указывает на возможное наличие суррогата.
Ранее Life.ru сообщал, что на полках российских магазинов обнаружили смертельно опасную тушёнку. Этот продукт может привести к заражению ботулизмом.
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