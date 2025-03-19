Каждая вторая приправа в России содержит опасные канцерогены и кишечную палочку

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил премьер-министру России Михаилу Мишустину результаты исследования, в котором говорится, что в 50% образцов специй и приправ зафиксированы превышения допустимых норм содержания опасных веществ, включая канцерогены, мутагены и токсичные элементы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно данным НСЗПП, в «Приправе для шашлыка» от «Приправыч» и «Универсальной приправе» от «Спайс мастер» уровень микроорганизмов, включая патогенные, превышает норму аж в 40 раз. Наибольшее количество нарушений по содержанию бактерий группы кишечной палочки было найдено в продукции АО «Проксима» («Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля» и «Перец чёрный молотый»).

НСЗПП предложил инициативу, направленную на улучшение качества специй. В частности, по мнению специалистов, необходимо установить минимальные розничные цены на специи, обязать поставщиков сырья регистрироваться в реестре Минпромторга и включить приправы в список продукции, подлежащей более строгому контролю качества.

Глава НСЗПП Павел Шапкин заявил, что минимальные розничные цены должны применяться исключительно к товарам эконом-сегмента, чтобы предотвратить появление на рынке некачественной продукции. Он добавил, что цена ниже 500 рублей за килограмм перца или паприки указывает на возможное наличие суррогата.