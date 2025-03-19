Reuters: США сворачивают контрразведывательные операции против России

Несколько американских национальных агентств приостановили свои усилия по координации действий против диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на бывших чиновников, которые работали над этими вопросами в предыдущей администрации.

По информации источников, команда Джо Байдена проинформировала новую администрацию о текущих инициативах перед инаугурацией Дональда Трампа и призвала продолжить наблюдение за российской гибридной войной. Однако после вступления Трампа в должность 20 января большинство этих усилий было приостановлено, как отмечают одиннадцать анонимных чиновников.

Согласно источникам, Совет национальной безопасности США прекратил официальную координацию действий различных ведомств, таких как ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. Также СНБ остановил регулярные встречи с европейскими партнерами по данной теме. При этом неясно, на каком уровне — президентском или среди руководителей ведомств — было принято решение о прекращении мониторинга ситуации.