Reuters: США сворачивают контрразведывательные операции против России
Несколько американских национальных агентств приостановили свои усилия по координации действий против диверсий, дезинформации и кибератак со стороны России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на бывших чиновников, которые работали над этими вопросами в предыдущей администрации.
По информации источников, команда Джо Байдена проинформировала новую администрацию о текущих инициативах перед инаугурацией Дональда Трампа и призвала продолжить наблюдение за российской гибридной войной. Однако после вступления Трампа в должность 20 января большинство этих усилий было приостановлено, как отмечают одиннадцать анонимных чиновников.
Согласно источникам, Совет национальной безопасности США прекратил официальную координацию действий различных ведомств, таких как ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. Также СНБ остановил регулярные встречи с европейскими партнерами по данной теме. При этом неясно, на каком уровне — президентском или среди руководителей ведомств — было принято решение о прекращении мониторинга ситуации.
Рабочие группы для наблюдения за «эскалацией гибридной войны со стороны России» были созданы в прошлом году при администрации Байдена, который поручил своей команде по национальной безопасности разработать соответствующий план в ответ на предупреждения американской разведки о действиях России против западных стран. Этот план координации усилий разрабатывался под руководством Совета национальной безопасности и включал участие как минимум семи агентств.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что во время переговоров между Путиным и Трампом ключевым условием для снижения напряжённости в конфликте стало бы полное прекращение иностранной военной помощи и передача разведывательной информации Киеву.
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