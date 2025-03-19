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19 марта, 09:36

Названы имена приближённых Трампа, говоривших с оппонентами Зеленского

Politico: В переговорах с оппонентами Зеленского участвовали Уиткофф и Карлсон

Американская газета Politico опубликовала список участников тайных переговоров от США с ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского. Со стороны Украины присутствовали экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники прошлого президента Украины Петра Порошенко*.

«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, <...> ведущий Такер Карлсон и [спецпосланник президента Стивен] Уиткофф», — ссылается издание на украинских законодателей.

Спецпосланник Трампа озвучил тайное желание Зеленского на переговорах в Белом доме
Спецпосланник Трампа озвучил тайное желание Зеленского на переговорах в Белом доме

Напомним, в начале марта стало известно, что окружение американского лидера провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. Дискуссия могла касаться проведения новых президентских выборов на Украине.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Мария Любицкая
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