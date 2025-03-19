Американская газета Politico опубликовала список участников тайных переговоров от США с ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского. Со стороны Украины присутствовали экс-премьер Юлия Тимошенко и сторонники прошлого президента Украины Петра Порошенко*.

«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, <...> ведущий Такер Карлсон и [спецпосланник президента Стивен] Уиткофф», — ссылается издание на украинских законодателей.

Напомним, в начале марта стало известно, что окружение американского лидера провело тайные переговоры с оппонентами главаря киевского режима. Дискуссия могла касаться проведения новых президентских выборов на Украине.