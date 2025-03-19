Украинца осудили на 26 лет лишения свободы за шпионаж и диверсии в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Григория Синченко виновным в диверсии (ст. 281 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ) на территории ДНР. Суд приговорил его к 26 годам колонии строгого режима, из которых первые пять лет он проведёт в тюрьме.

Украинцу инкриминировали 40 эпизодов преступлений, среди которых незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и на жизнь лица, осуществляющего правосудие (ст. 295 УК РФ). Кроме того, его признали виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4) и содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ).

Суд установил, что в 2016 году осужденный создавал самодельные взрывные устройства, с помощью которых подрывал торговые киоски в Донецке. После этого он вымогал деньги у местных предпринимателей, угрожая продолжением взрывов в случае отказа от выплат. В 2018 году Синченко связался со Службой безопасности Украины и совершил серию взрывов в Донецке, включая подрыв железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП в 2019 году. Он также следил за сотрудниками МВД республики с намерением их убить.

К слову, Синченко уже задерживали после подрыва киосков, однако в декабре 2017 года он вернулся на Украину в рамках обмена пленными. Позже он вновь вернулся в ДНР для продолжения своей преступной деятельности. Изначально гособвинение запрашивало для него 27 лет лишения свободы. Сам Синченко признал вину только в побеге, свою причастность к остальным преступлениям он отрицает.