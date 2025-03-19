Великобритания привела в готовность отряды спецназа для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной якобы миротворческой миссии. Об этом пишет газета The i Paper, ссылаясь на военные источники.

«По мере приближения соглашения о прекращении огня британские силы специального назначения были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании. Военные планировщики… сказали подразделениям спецназа готовиться к мобилизации на Украину», — пояснили авторы статьи.

В материале говорится, что соответствующие директивы были направлены в командный центр военного планирования Британии практически сразу после поездки министра обороны Джона Хили в Вашингтон. По данным газеты, указанные распоряжения были даны, чтобы убедиться, что военное оборудование находится в рабочем состоянии перед возможной отправкой на территорию Незалежной.

Авторы статьи добавили, что спецназ Соединённого Королевства состоит из пяти элитных подразделений, их деятельность засекречена. Бойцам не нужно получать одобрение парламента на проведение операций. Более того, они регулярно действуют в регионах, где Британия официально не вовлечена в конфликт. Спецназовцы собирают данные, проводят разведку и спасают похищенных людей, говорится в материале.

Газета пишет, что навыки спецназа станут важным фактором в поддержании мира на Украине. Так, эксперты указывают на подвижность и оперативность небольшой специализированной группировки и на опыт ведения разведки, указано в статье.