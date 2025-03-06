Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 22:22

Новый закон в Ирландии позволит отправить спецназ на Украину без одобрения ООН

Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа на Украину, если примут новый закон, позволяющий упростить развёртывание военных за рубежом. Такое решение связано с защитой ирландского посольства в Киеве, сообщает телеканал RTE News.

«Ирландское правительство поддерживает законопроект, который снимает требование одобрения ООН для развёртывания ирландских миротворческих сил за пределами страны»,указано в статье.

«Хотят развязать себе руки»: В РФ оценили план Ирландии по отправке войск за границу
«Хотят развязать себе руки»: В РФ оценили план Ирландии по отправке войск за границу

Кроме того, Дублин одобрил помощь Киеву на сумму 100 миллионов евро. Эти средства направят на нелетальное военное оборудование и боевую поддержку. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин отметил, что решение США приостановить военную помощь Украине — серьёзный вызов и значительный неудачный момент.

Life.ru ранее сообщал, что премьер Великобритании Киир Стармер планирует вскоре представить президенту США Дональду Трампу инициативу «Европа-плюс». В нее войдут страны, готовые разместить миротворцев на Украине для обеспечения безопасности. Недавно Стармер представил свой план разрешения украинского кризиса на саммите в Лондоне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stephen Barnes

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ирландия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar