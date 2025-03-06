Новый закон в Ирландии позволит отправить спецназ на Украину без одобрения ООН

Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа на Украину, если примут новый закон, позволяющий упростить развёртывание военных за рубежом. Такое решение связано с защитой ирландского посольства в Киеве, сообщает телеканал RTE News.

«Ирландское правительство поддерживает законопроект, который снимает требование одобрения ООН для развёртывания ирландских миротворческих сил за пределами страны», — указано в статье.