Власти Ирландии намерены «развязать себе руки», что позволит им участвовать в миссиях, которые не поддерживаются ООН. Это, вероятно, связано с возможностью отправки миротворцев на Украину, указал посол России в Ирландии Юрий Филатов в беседе с ТАСС.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН. Если Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и чётко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — сказал дипломат

Посол также отметил, что такая стратегия «соответствует» текущей позиции Ирландии по поводу украинского конфликта.

Дот этого заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис инициировал обращение к кабинету министров с просьбой одобрить законопроект, который позволит стране участвовать в миссиях ЕС. Согласно информации Bloomberg, правительство Ирландии может пересмотреть правила отправки войск за границу в контексте увеличения поддержки Украины. В частности, предполагается внести изменения в трёхступенчатый механизм, регулирующий отправку ирландских миротворцев, который на данный момент требует одобрения со стороны правительства и парламента, а также соответствующей резолюции ООН.