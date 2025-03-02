В Сербии оценили возможность отправки западных миротворцев на Украину

Сербия считает, что отправка миротворческого контингента на Украину невозможна без согласия России. Такое заявление сделал заместитель главы правительства республики Александр Вулин.

«Нет, конечно, это невозможно без согласия обеих сторон», — указал вице-премьер в беседе с ТАСС.