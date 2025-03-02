В Сербии оценили возможность отправки западных миротворцев на Украину
Вице-премьер Сербии Вулин: Отправка миротворцев на Украину невозможна без РФ
Сербия считает, что отправка миротворческого контингента на Украину невозможна без согласия России. Такое заявление сделал заместитель главы правительства республики Александр Вулин.
«Нет, конечно, это невозможно без согласия обеих сторон», — указал вице-премьер в беседе с ТАСС.
Вулин дополнил, что подобный шаг будет расцениваться как попытка стран ЕС навязать своё военное присутствие на украинской или российской земле.
Напомним, что в западных странах с 2024 года активно обсуждают идею отправки на Украину миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек. В вопросе того, где эти военнослужащие будут расположены и какие именно задачи будут выполнять, ясности нет, кажется, даже среди лидеров ЕС. В СВР РФ этот план трактуют, как намерение фактически оккупировать Незалежную. Впоследствии сообщалось, что США предложили набирать миротворцев не из Европы. В МИД РФ считают, что идея о размещении миротворцев не позволит «отделаться» от конфликта на Украине.
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