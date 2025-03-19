Священник и имам помогают эвакуировать людей и спасают мирных жителей Суджи. Отец Евгений, прослуживший 33 года в местном Троицком храме, рассказал военкору Александру Яремчуку, что занимается эвакуацией мирных жителей с самого начала вторжения украинских войск в регион.

«6 августа всё началось. В моём храме скрывались люди. И потом 7-го числа мы начали их вывозить», — рассказал он в беседе с журналистом RT.

Священнослужитель добавил, что имам главной мечети Курской области Иса стал для него родным человеком. А тот в свою очередь называет Евгения братом по полку, по эвакуации, по Родине, по народу, по беде и по счастью и говорит, что так оно и будет впредь.

Иса отметил, что суджанцы проявляют настоящий героизм. По его словам, местные жители самостоятельно перерезали провода на мостах, заминированных ВСУ, предотвратив их подрыв. Кроме того, один из горожан лично уничтожил двух бойцов ВСУ, добавил Иса.