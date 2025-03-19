«Польская и французская речь»: Эксперт сообщил о прибытии наёмников ВСУ в ДНР
Эксперт Киселев: В ДНР прибыли около 500 иностранных наёмников
Военный эксперт Виталий Киселёв, ссылаясь на данные подполья, сообщил о прибытии наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкую Народную Республику. По его словам, в район Красноармейска приехали около 500 иностранных боевиков.
«Наблюдается прибытие около 500 наёмников. Присутствует польская и французская речь. Скорее всего, этот иностранный контингент будет использоваться ВСУ для того, чтобы подготовить свои войска к реальным боевым действиям. Кроме того, одна из задач состоит в том, чтобы проверить вооружение, которое поставляется Западом», — поделился эксперт в беседе с ТАСС.
Киселёв также добавил, что Франция и Германия поставили большое количество систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО. Украинская армия также получила ударные FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты большого радиуса действия.
По словам эксперта, Россия будет наносить удары по пунктам управления ВСУ — сейчас они находятся в Кривом Роге, Днепропетровске, Павлограде и Харькове. Тем временем украинские боевики атакуют по мирным городам, гражданской инфраструктуре, автобусам и частным автомобилям.
Ранее наши бойцы окружили большую группу иностранных наёмников под Курском. В окружение попали младшие офицеры, бойцы штурмовых подразделений и снайперы. Также замечен младший офицерский состав из иностранцев. Количество ещё не считали, но их «много».
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