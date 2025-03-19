Военный эксперт Виталий Киселёв, ссылаясь на данные подполья, сообщил о прибытии наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкую Народную Республику. По его словам, в район Красноармейска приехали около 500 иностранных боевиков.

«Наблюдается прибытие около 500 наёмников. Присутствует польская и французская речь. Скорее всего, этот иностранный контингент будет использоваться ВСУ для того, чтобы подготовить свои войска к реальным боевым действиям. Кроме того, одна из задач состоит в том, чтобы проверить вооружение, которое поставляется Западом», — поделился эксперт в беседе с ТАСС.

Киселёв также добавил, что Франция и Германия поставили большое количество систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО. Украинская армия также получила ударные FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты большого радиуса действия.

По словам эксперта, Россия будет наносить удары по пунктам управления ВСУ — сейчас они находятся в Кривом Роге, Днепропетровске, Павлограде и Харькове. Тем временем украинские боевики атакуют по мирным городам, гражданской инфраструктуре, автобусам и частным автомобилям.